ФНС призывает татарстанцев платить налоги дистанционно

В условиях распространения коронавирусной инфекции налоговые органы призывают татарстанцев перейти на бесконтактное электронное взаимодействие.

Полный переход на бесконтактное электронное взаимодействие – одна из главных задач налоговой службы на ближайшее время, сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Можно воспользоваться мобильным приложением «Налоги ФЛ» или «Личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц». Также теперь получится заплатить налоги не только за себя, но и за другого человека. Например, за своих родителей или ребенка. С этой целью создан сервис «Уплата налогов и пошлин», – отметил он.

По его словам, в последнее время набирает популярность авансовый способ уплаты налогов. Это своего рода «авансовый кошелек», на который вносятся денежные средства. Впоследствии деньги распределяются на уплату имущественных налогов, НДФЛ и задолженности по ним.

«Этот вариант хорош тем, что сделать взнос получится в любой момент, даже до получения налогового уведомления. Оплатить налоги можно и привычным способом - через платежные терминалы, банки и на почте», - сказал Сафиуллин.

Спикер напомнил, что по всем вопросам, связанным с уплатой имущественных налогов, можно обратиться в Единый Контакт-центр ФНС России по тел.: 8-800-222-2-222.

Ранее сообщалось, что в Татарстане имущественные налоги за 2020 год должны заплатить 2,2 млн жителей Татарстана. До 1 декабря гражданам необходимо уплатить налог на имущество, земельный налог, транспортный налог и в отдельных случаях налог на доходы физических лиц. Всего жителям Татарстана начислены налоги на 8,1 млрд рублей – на 4,5% больше, чем годом ранее. Из них на транспортный налог приходится около 4,5 млрд рублей, на имущество физлиц – 2,2 млрд рублей, на земельный налог – 1,4 млрд рублей.