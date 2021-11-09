ФНС РТ: Татарстанцам начислили имущественные налоги на 4,5% больше, чем год назад

В Татарстане имущественные налоги за 2020 год должны заплатить 2,2 млн жителей Татарстана, сообщил руководитель управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Кабинете министров республики.

До 1 декабря гражданам необходимо уплатить налог на имущество, земельный налог, транспортный налог и в отдельных случаях налог на доходы физических лиц. К настоящему времени рассылка налоговых уведомлений за 2020 год всем владельцам транспортных средств и объектов недвижимости завершена.

Всего жителям Татарстана начислены налоги на 8,1 млрд рублей – на 4,5% больше, чем годом ранее. Из них на транспортный налог приходится около 4,5 млрд рублей, на имущество физлиц – 2,2 млрд рублей, на земельный налог – 1,4 млрд рублей.

«С каждым годом в Татарстане появляется все больше собственников недвижимости и объектов налогообложения. Мы стараемся и в рамках нашей текущей работы, и по земельному налогу выявлять новых владельцев имущества. Кроме того, вместе с количеством водителей постоянно увеличивается и автопарк республики», – пояснил рост начислений Сафиуллин.

Спикер напомнил, что налог на имущество физлиц и налог на землю поступает в местные бюджеты, а транспортный налог – в бюджет республиканский.

По его словам, на сегодня имущественные налоги уже оплатил каждый третий налогоплательщик в Татарстане, они перечислили 2,5 млрд рублей.

«Налоговые уведомления были вручены только месяц назад. У граждан еще достаточно времени (чтобы заплатить налоги – прим. Т-и). В прошлом году примерно 85% наших налогоплательщиков оплатили налоги до 1 декабря. В этом году мы надеемся, что процент будет выше. Татарстан – самый сильный регион в ПФО в рамках налогооблагаемой базы по транспортному налогу и налогу на имущество», – отметил Сафиуллин.

В то же время он отметил, что сумма задолженности по оплате земельного, транспортного налогов и налога на имущество физлиц, накопившаяся за предыдущие годы у жителей Татарстана, составляет 1,8 млрд рублей. В списке должников ФНС в республике — 585 тыс. человек, то есть каждый шестой житель республики.

В случае уклонения от уплаты имущественных налогов, недобросовестным собственникам будут направлены требования об уплате налогов, штрафов и пеней. Лучше погасить пени как можно раньше, так как она будет начислена в минимальном размере. Кроме того, работодателей проинформируют о сотрудниках, которые имеют неисполненную обязанность по уплате налогов. При значительной сумме задолженности будут применяться более жесткие меры, в числе которых - арест имущества и ограничение права на выезд за рубеж. Впоследствии налоговый орган направит в суд заявление о взыскании задолженности.

«В основном, конечно, налогоплательщики платят. За последнее время порядка 21 млн рублей задолженности по транспортному налогу были оплачены 200 должниками. Суммы там очень приличные. Люди по 3-4 года накапливали свою задолженность», – рассказал руководитель управления, добавив, что активно применяется арест машин за долги их владельцев.

Сафиуллин отметил, что с этого года налоговым должникам в Татарстане не предоставляются социальные льготы, а бывшие чиновники, которые имеют долги перед бюджетом, лишаются пенсии за выслугу лет.

«Я считаю, что это правильная мера. Исполни свой долг и получи соответствующую льготу и субсидию. Ты, получается, у государства просишь, а сам свои обязанности не исполняешь! Эта санкция имеет очень серьезные последствия», – подчеркнул Сафиуллин.