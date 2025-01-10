ФНС прекратила взыскание с блогера Блиновской более 1,1 миллиарда рублей налогов

Исполнительное производство по взысканию с блогера Елены Блиновской суммы более 1,1 млрд рублей по налоговым обязательствам прекращено, сообщает РИА Новости.

Задолженность перед государством составляла 1 168 855 426 рублей, однако в ноябре 2024 года было вынесено решение о прекращении взыскания из-за банкротства блогера.

Иван Морозов, представляющий интересы Блиновской в суде, 2 октября заявил РИА Новости, что его клиентка уже выплатила более 320 млн рублей налогового долга. Он также отметил, что к тому моменту основной долг составлял свыше 587 млн рублей, а общая задолженность приближалась к 1,2 млрд рублей. Во время заседания 13 ноября Морозов рассказал, что Блиновская планирует продать свой дом стоимостью 600-650 млн рублей для погашения оставшегося основного налогового долга до конца декабря.

Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей, отмывании денег и незаконных операциях с платежными средствами. Она частично признала свою вину.