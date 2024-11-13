Суд признал блогера Елену Блиновскую банкротом

Арбитражный суд столицы, рассматривая заявление блогера Елены Блиновской, признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества, сообщает РИА Новости.

«Признать Блиновскую несостоятельным банкротом, ввести в отношении нее процедуру реализации имущества», — огласил резолютивную часть решения судья.

Елену Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 900 млн рублей, легализации доходов, полученных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Судебные заседания проходят в Савеловском районном суде Москвы.

Также возможно, что ее супруг Алексей будет признан банкротом, так как Сбербанк подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Ярославской области на сумму более 7,5 миллиона рублей. Дело, касающееся мужа Блиновской, который сейчас находится в зоне СВО, выделено в отдельное производство и временно приостановлено.