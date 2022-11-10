ФНС предложила автомобильным грузоперевозчикам систему для обеления рынка

Регулирование отрасли автомобильных грузоперевозок обсуждали сегодня автотранспортные компании России на форуме «Логистика. Новое настоящее» в Казани. Мероприятие было организовано Комитетом по транспортной логистике Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Ассоциацией добросовестных налогоплательщиков «РАДО» при поддержке транспортной компании Delko.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Речь в основном шла о барьерах, «связанных с недобросовестной конкуренцией, с серыми участниками рынка, которые демпингуют и не дают развиваться в должном темпе крупным компаниям».

Замглавы Контрольного управления ФНС Варвара Бурлевич отметила, что сегодня на рынке работает 41 тыс. компаний и он очень разрозненный, есть проблемы с НДС и зарплатными налогами.

Служба контролирует около 30% рынка, объем которого в прошлом году составил 5 трлн рублей. При этом если весь рынок платит с оборота государству, включая страховые взносы, 6,2%, то ТОП-12 компаний – на 1,85 процентных пункта больше. «Это говорит о том, что наши крупнейшие компании находятся не совсем в добросовестной конкуренции», – полагает эксперт.

ФНС предлагает вносить в договоры с контрагентами налоговую оговорку – в соответствии с ней компании обязуются друг перед другом исполнять налоговое законодательство. И почти 40% участников рынка согласны на такие условия, но 60% – нет. В результате появляются налоговые разрывы из-за несоответствия данных по сделке об уплаченном НДС у поставщика и поставленного к вычету НДС у покупателя. То есть ряд компаний умышленно не платят НДС.

Варвара Бурлевич Фото: © Владимир Васильев / / «Татар-информ»

Бурлевич предложила транспортной отрасли создать комитет и скоринг-систему рынка. В зависимости от налоговой дисциплины компании «окрасят» в зеленый, желтый и красный цвета (по уровню риска). Это будет маркером для контрагентов – стоит ли с высокорисковой компанией, которая не платит налоги, заключать контакт.

Подобная система была создана для сферы профессиональной уборки (клининга). В результате ФНС вместе с экспертами определила норматив налоговой нагрузки, при котором налоговая и контрагенты понимают, что компания работает на белом рынке и не несет риски. В результате, если раньше суммарно компании перечисляли 10% с оборота в бюджет, то сейчас уровень достиг 35%. «Вы представьте себе, насколько была нарушена конкуренция», – заметила спикер.

По ее словам, система скоринга и «раскраска» бизнеса в зеленый, желтый и красный цвета позволит существенно обелить рынок. С высокорисковыми компаниями просто не будут работать. В конечном итоге все предприятия должны будут перейти в зеленую зону.

Плюсы для самих компаний в том, что они смогут повышать свои тарифы, которые зачастую находятся на низком уровне из-за того, что теневые компании демпингуют, так как не платят налоги. То есть на рынке произойдет пересмотр ценообразования.

Комитет предлагается создать в Ассоциации добросовестных налогоплательщиков (РАДО), где уже есть такой же в сфере клининга, будет создаваться он и для отрасли строительства.

«Для бизнеса – это безопасность, это равные правила игры, понятные правила игры, это ценообразование, которое должно включать все налоги», – уверена Бурлевич.

Екатерина Роганова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Исполнительный директор РАДО Екатерина Роганова предложила начать пилотный проект под условным названием «Реестр перевозчиков и экспедиторов». Такая цифровая платформа создана для сферы клининга.

«Сервис будет являться триггером добросовестности и благонадежности, обеспечивая верификацию для допуска на рынкок, а разработанные рынком бенчмарки позволят определять степень рисков в зависимости от уровня налоговой дисциплины», – сообщила Роганова.