ФМБА подало заявку на регистрацию новой вакцины от коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство подало заявку на регистрацию вакцины против коронавируса «Конвасэл» в Минздрав РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных средств.

Заявка на регистрацию препарата подана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА 21 января.

Вакцина разработана на основе рекомбинантного белка и не содержит живых клеток вируса в своем составе. Это препарат нового поколения, который вырабатывает специфический клеточно-иммунный ответ организма, нейтрализующий коронавирус.

В конце прошлого года директор ФМБА Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина «Конвасэл» может быть зарегистрирована уже в I квартале 2022 года.

Разрешение от Минздрава на проведение первой и второй фаз клинических испытаний было получено 19 июля. Отмечалось, что тестирование препарата проводится среди 200 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет.