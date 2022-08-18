«Кул-шариф» и Петропавловский собор попали в рейтинг достопримечательностей России

В России определили популярные достопримечательности в разных регионах страны. Аналитики «Яндекса» составили рейтинг из двух тысяч самых посещаемых объектов на основе запросов пользователей. В их число вошли многие татарстанские места – от старинных домов, признанных объектами культурного наследия, до храмов, музеев и театров.

В числе татарстанских популярных достопримечательностей в рейтинге отмечаются мечеть «Кул-шариф», Петропавловский собор, казанский ТЮЗ, театр им.Качалова, Казанский Богородицкий монастырь, Свияжский успенский монастырь, дом Ушковой в Казани, Белая мечеть в Болгаре, музей Шишкина в Елабуге и многие другие объекты. Причем по числу запросов про здания кремлей разных городов в рейтинге сразу после Московского – Казанский Кремль, на третьем месте – Нижегородский.

Все выбранные для рейтинга достопримечательности должны были соответствовать двум основным критериям: у них должна быть своя страница в «Википедии», а пользователи должны были задать про них не менее 500 запросов в год.

Судя по числу запросов, главная российская достопримечательность — Государственный Эрмитаж. Следом идут Московский Кремль, Большой Петергофский дворец и Мамаев курган, а замыкает пятерку самых популярных достопримечательностей Большой Екатерининский дворец.