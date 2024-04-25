«Флот РТ» хочет запустить прогулочное судно по Казанке и установить на реке дебаркадер

«Флот Республики Татарстан» хочет запустить прогулочное судно по Казанке. Для реализации проекта на реке планируется установить дебаркадер. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил генеральный директор компании Роман Лизалин.

«Мы бы хотели, чтобы остановочный пункт был на самой реке, поскольку логистика очень важна. Не совсем удобно людям приезжать в речной порт, там садиться на судно и потом полтора часа идти до Казанки, а затем столько же обратно. Поэтому мы бы хотели, чтобы у нас там был свой причал», – заявил спикер.

По словам Лизалина, сейчас проводятся работы по созданию нового причального комплекса на реке, но на это необходимо время.

«Нам нужно сейчас работать. Поэтому хотели бы поставить временный дебаркадер. Над этим тоже работаем. В этом году пытаемся реализовать проект, но не готов сказать, сможем или нет», – отметил он.

Полный текст интервью опубликован на сайте «Татар-информа»: «Роман Лизалин: «Задача «Флота РТ» – увеличить перевозку пассажиров до 500 тыс. человек».