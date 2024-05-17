«Флот РТ» представил обновленный «Метеор» на маршруте Казань – Ульяновск

Судоходная компания «Флот РТ» представила обновленный «Метеор», который носит имя Героя Советского Союза Михаила Девятаева. Сегодня состоялся его второй рейс в навигацию этого года по маршруту Казань – Ульяновск – Казань, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На судне переоборудован салон – у каждого ряда сидений появились столики. «Внедрение таких решений позволяет нам создать положительное впечатление от путешествий для пассажиров и повысить уровень их удовлетворенности», – сказал генеральный директор компании Роман Лизалин.

Во время запуска рейса Казань – Ульяновск – Казань, который состоялся 1 мая, он заявил, что «Флот РТ» будет работать над повышением сервиса с учетом пожеланий пассажиров. «Мы реагируем на запросы пассажиров. Все в один голос говорят, что на судне нужны столики. Наверное, мы пойдем навстречу. Понимаем, что пожертвуем вместимостью салона, сейчас она 120 человек, но увеличим комфорт», – отметил тогда Лизалин.

Он подчеркнул, что пассажирское судно «Метеор-2020» по степени комфорта находится на высоком уровне. «Широкие салоны, комфортабельные кресла, система климата и уровень шума — все это несоизмеримо выше по качеству, чем у старых “Метеоров” и другого транспорта», – заметил руководитель компании.

Пассажирские перевозки по маршруту Казань – Ульяновск – Казань выполняются по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление из речного порта Казани – в 8.00, в обратном направлении – в 15.45.