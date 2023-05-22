Власти РТ направят 2 млрд рублей на создание «Флота Республики Татарстан»

Кабинет Министров РТ направит 2 млрд рублей на создание акционерного общества «Флот Республики Татарстан». Соответствующее постановление Правительства республики подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Республике будет принадлежать 100% уставного капитала компании. Цель создания акционерного общества — «развитие пассажирских перевозок внутренним водным транспортом», отмечается в тексте постановления.

Средства для оплаты уставного капитала при создании АО поступят из республиканского бюджета. Размер бюджетных инвестиций будет равняться 2 млрд рублей.

Создать компанию ранее предложили Миндортранс РТ и Минземимущества РТ. Контроль за исполнением постановления возложен именно на Минземимущества.