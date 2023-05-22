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Власти РТ направят 2 млрд рублей на создание «Флота Республики Татарстан»
Кабинет Министров РТ направит 2 млрд рублей на создание акционерного общества «Флот Республики Татарстан». Соответствующее постановление Правительства республики подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Республике будет принадлежать 100% уставного капитала компании. Цель создания акционерного общества — «развитие пассажирских перевозок внутренним водным транспортом», отмечается в тексте постановления.
Средства для оплаты уставного капитала при создании АО поступят из республиканского бюджета. Размер бюджетных инвестиций будет равняться 2 млрд рублей.
Создать компанию ранее предложили Миндортранс РТ и Минземимущества РТ. Контроль за исполнением постановления возложен именно на Минземимущества.
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