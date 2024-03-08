«Флот РТ» обучит работников оказанию первой помощи и основам безопасности

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Компания «Флот РТ» опубликовала тендер на проведение обучения для своих работников оказанию первой медицинской помощи и основам безопасности. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, 15 работников компании обучат оказывать первую медпомощь пострадавшим. Еще пять работников «Флота РТ» пройдут обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. Также трое человек должны обучиться и сдать экзамен на получение второй и третьей группы электробезопасности.

Общая сумма контракта — 108 тыс. рублей. Обучение должно пройти до конца текущего года.

Для развития пассажирских перевозок внутренним водным транспортом в Татарстане была создана судоходная компания «Флот РТ». В полную силу она заработает в 2024 году. До этого основным перевозчиком была СК «Татфлот». Новая компания должна приобрести у старой все 45 пассажирских судов и причальную инфраструктуру.