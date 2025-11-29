Флаг – нам в руки: 34 года татарстанскому триколору

Ровно 34 года назад депутаты Верховного Совета ТССР утвердили новый флаг Татарстана – первый в его истории по-настоящему демократический государственный символ (герб и гимн были утверждены позднее). О том, кто сыграл ключевую роль в создании триколора и почему жители республики приняли его сразу и безоговорочно, – в материале «Татар-информа».





В экспозиции Музея истории государственности татарского народа и Татарстана представлена поэтапная эволюция флага республики со времен Октябрьской революции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Флаг должен объединять, а не отдавать предпочтение кому-либо

Как рассказывал Нияз Хазиахметов, сын автора флага Татарстана художника Тавиля Хазиахметова, самый первый вариант нового государственного символа республики был разработан еще весной-летом 1991 года во время «Новоогаревского процесса». Напомним, под таким названием в историю вошла серия заседаний, которую с целью пересобрать союзное государство провел в своей резиденции в Ново-Огарево Президент СССР Михаил Горбачев. Участвовавший во всех заседаниях Председатель Верховного Совета ТАССР Минтимер Шаймиев из раза в раз настаивал на изменении статуса своей республики на союзный.

Тем не менее тот набросок, как и действовавший на тот момент флаг автономии, был модификацией красно-синего флага РСФСР. Но с двумя заметными изменениями: появились узкая белая вертикальная полоса и полумесяц, заменивший серп и молот. По утверждению Хазиахметова-младшего, этот вариант был уже практически утвержден, но августовские события 1991 года в Москве фактически похоронили СССР, а с ним и союзный статус Татарстана. И когда в республике вернулись к вопросу создания новых государственных символов, было очевидно, что они уже не могут быть вариациями советских (но могут сохранять с ними определенную преемственность – об этом чуть ниже).

Главной задачей Тавиля Хазиахметова было создание такого эскиза госсимвола, который не путали бы с уже существующими флагами государств. Видимо, по этой причине узкая белая полоса перекочевала из несостоявшегося «новоогаревского» варианта в версию ноября 1991 года, став уже горизонтальной. Это крайне редкий элемент, присущий лишь флагам Ботсваны (но там средняя полоса черная и чуть пошире), Науру (желтая полоса) и Латвии, где полоса тоже белая, но занимает 1/5 ширины полотнища, а не 1/15, как в нашем случае.

Во время обсуждения вариантов одна из депутатских фракций Верховного Совета выступила резко против полумесяца на флаге, и ее аргументы были приняты Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Во время обсуждения вариантов одна из депутатских фракций Верховного Совета выступила резко против полумесяца на флаге, и ее аргументы были приняты. Как показало время, это было верное решение – флаг Татарстана должен объединять его жителей, а не отдавать кому-то предпочтение на какой-либо почве. Полумесяц же однозначно считывался как символ одной из двух крупнейших конфессий республики.

В итоге был принят лаконичный, без дополнительных знаков вариант Хазиахметова – две широкие горизонтальные полосы (зеленая сверху, красная снизу) и узкая белая между ними.

Был принят лаконичный, без дополнительных знаков вариант Хазиахметова – две широкие горизонтальные полосы (зеленая сверху, красная снизу) и узкая белая между ними Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чечня увидела объединительный потенциал

Большую роль в утверждении этого проекта, помимо Тавиля Хазиахметова, сыграл писатель Ренат Харис, который в то время входил в рабочую группу Конституционной комиссии РТ и отвечал в ней как раз за принятие госсимволов нового Татарстана. По его словам, в комиссию поступило огромное количество вариантов, но рассуждать о них сегодня нет смысла, потому что в итоге был выбран тот, который «наилучшим образом выражал республику».

«Государственный символ – это метафорическая концентрация мысли о республике, о ее народе. Эти символы играют решающую роль, являются брендами Республики Татарстан и ее многонационального народа. Принятие флага, гимна и герба в то непростое время сыграло ключевую роль в консолидации жителей республики, помогло Татарстану преодолеть все невзгоды переломного момента истории», – говорил Харис в комментарии «Татар-информу».

Об одном из эпизодов дискуссии в стенах парламента писатель скромно умалчивает, но Нияз Хазиахметов напоминает: когда кто-то из депутатов усомнился в необходимости белой линии на флаге – как «разделяющей народы» (части депутатского корпуса казалось, что зеленая часть полотнища символизирует татарский народ, «стоящий над русскими», которых, в силу неизвестных причин, представляет красный цвет), Харис вышел на трибуну и прочитал свое стихотворение с образами былинных татарских и русских богатырей, объединив, таким образом, эпосы разных народов. Этот стих рассказывал о чистоте помыслов, которая всегда побеждает в жизни и которую и символизирует белая полоса флага. После этого вариант народного художника Татарстана был принят единогласно.

За прошедшие 34 года никто так и не разглядел в нем признаков какого-то ущемления. И совсем не случайно при создании флага «постичкерийской» Чеченской Республики были взяты за основу концепция, цвета и их расположение друг относительно друга у флага РТ. Последний уже успел доказать к 2004 году свою объединительную способность. «Когда Ахмат-Хаджи [Кадыров] разрабатывал эскиз, мы взяли как образец флаг Татарстана», – подчеркивал глава Чечни Рамзан Кадыров в 2021 году.

Сочетания зеленого, белого и красного стали в начале 1990-х повсеместными в Татарстане Фото: © «Татар-информ»

Татарстанский триколор сразу стал популярным

Что же все-таки означают два основных цвета флага, если это не «Инь и Ян» двух республикообразующих народов? Те, кто был в 1991 году в сознательном возрасте, хорошо помнят, что, осознав распад Союза, в Татарстане не стали рубить сплеча, разрывая все связи с прошлым. Мягким было вхождение не только в рынок, но и в целом в новую постсоветскую реальность. Присутствие красного цвета на флаге как раз и символизирует преемственность с советской социалистической республикой, просуществовавшей на этой территории 71 год.

По крайней мере, таково мнение старейшего депутата Госсовета Татарстана Марата Галеева, который в 1990-1991 гг. был секретарем Татарского рескома КПСС по идеологии. «Это советское сознание людей, от него просто не могли так быстро уйти. Итоговый вариант дал каждому свое понимание флага, удовлетворил практически всех. Это самое главное», – отмечал народный избранник. Та же амбивалентность, по его словам, и с зеленым цветом: религиозные люди трактовали его как цвет ислама, а атеисты – как символ весны, обновления и жизни.

Закон «О государственных символах РТ» выбор цветов никак не объясняет, так что в данном случае действительно – у каждого свое понимание. А белая полоса, добавим уже от себя, нейтрализует спорное с точки зрения специалистов по цвету соседство зеленого и красного.

Сочетания зеленого, белого и красного стали в начале 1990-х повсеместными в Татарстане. Было видно – народ этот флаг принял. «Он стал очень популярным, модным. Красили [в цвета флага РТ] все подряд, в сельских районах даже автобусные остановки перекрашивали. Нечто похожее было и в стране – появился российский триколор, бывший торговый флаг Петра I», – отмечал Галеев.

Флаг Татарстана, принятый в очень непростой момент, стал, по сути, первым, как сейчас принято говорить, сигналом татарстанской власти жителям республики Фото: © «Татар-информ»

Постоянным напоминанием о флаге для татарстанцев стали и турецкие автобусы «Мерседес», массово закупленные для «Татавтотранса» в 1992 году на первые нефтяные деньги и раскрашенные по просьбе заказчика в зелено-бело-красные цвета. Показательно и то, что флаг полюбился болельщикам татарстанских спортивных клубов – а это народ, как известно, максимально неформальный.

Флаг Татарстана, принятый в очень непростой момент, стал, по сути, первым, как сейчас принято говорить, сигналом татарстанской власти жителям республики: мы будем строить новую жизнь вместе, не разделяя граждан на сорта и не порывая с тем хорошим, что было в нашей истории. И люди, увидев своими глазами, как рождалось это решение (а свидетелями тех исторических обсуждений, благодаря прямым трансляциям заседаний ВС по телевидению и радио, было все взрослое население республики), этот сигнал услышали.

Сегодня с Днем государственного флага татарстанцев поздравил Раис РТ Рустам Минниханов. Он опубликовал в своих социальных сетях видеоролик, посвященный этому событию. А на традиционном совещании в Доме Правительства РТ руководитель республики подчеркнул, что наряду с гербом и гимном флаг является одним из важнейших государственных символов Татарстана и предметом гордости. Он напомнил, что по случаю праздника в городах и районах состоятся акции и тематические мероприятия, поручив главам муниципальных образований оказать содействие в их организации.

Также с этим днем поздравил жителей республики Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. Он подчеркнул, что флаг РТ на протяжении более трех десятков лет олицетворяет культурное богатство Татарстана и служит сплочению межнационального братства.

«Под нашим знаменем республика динамично развивается, демонстрируя высокие результаты в экономике, науке, культуре и спорте. Реализует масштабные социальные проекты, налаживает международные связи и вносит значительный вклад в укрепление благосостояния и могущества всего Отечества.

Сегодня наш флаг обретает глубокий, сокровенный смысл. Мы видим его в руках настоящих героев – участников специальной военной операции. Для них стяг родного Татарстана – это частичка Отчизны, которую они с честью и доблестью защищают, воплощение несгибаемой воли, мужества, безграничной любви и верности родному дому. Мы верим, что для бойцов это и оберег, и знамя, ведущее к Победе!», – отметил в своем поздравлении спикер парламента республики.