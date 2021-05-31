ФК «Нэфис» остался единственным клубом, не потерявшим очки в чемпионате РТ по футболу

Матчи 4-го тура состоялись в минувшие выходные в чемпионате Татарстана по футболу. Примечательно, что все они завершились победами гостей.

Главный матч тура был сыгран в Казани на стадионе «Электрон», где встретились лидеры казанской группы – «Смена» и «Нэфис». Обе команды до этой встречи выиграли все три стартовых матча чемпионата. О принципиальности данной игры свидетельствовал и тот факт, что главным судьей встречи был зампредседателя федерации футбола РТ Радик Ахмадуллин. В итоге он показал в этой игре 8 желтых карточек (шесть из них – футболистам «Нэфиса»).

Первый тайм противостояния лидеров не выявил преимущества ни одной из сторон – 0:0, а в начале второй половины матча «Нэфис» открыл счет – отличился воспитанник академии «Рубина» Артем Куклев. После этого игра полностью перешла под контроль «Нэфиса» и номинальные гости еще два раза поражали ворота голкипера «Смены» Ильи Ванечкина.

Сначала «Нэфис» удвоил свое преимущество, после того как полузащитник Норик Авдалян реализовал 11-метровый – 2:0. А точку в игре поставил нападающий Константин Самаренкин (сын экс-президента ФК «Рубин» Дмитрия Самаренкина), который вышел на замену на 83-й минуте игры и через три минуты установил окончательный счет встречи – 3:0 в пользу «Нэфиса».

Таким образом, именно этот клуб стал единоличным лидером казанской группы чемпионата Татарстана по футболу, одержав четыре победы подряд на старте сезона.



В еще одном матче казанской группы «Эверест» (Высокая Гора) в Зеленодольске уверенно обыграл местный «СШ №3-Авангард» (1:4). В составе высокогорцев первую игру в сезоне провел Азат Калимуллин – сын главы Высокогорского района Татарстана Рустама Калимуллина. А в протовостоянии двух аутсайдеров группы – «Грозы» и СШОР Вахитовского района – сильнее оказались гости (0:2).

В закамской зоне после победы в ижевского «Динамо-Делина» в Нижнекамске над «Шинником» (0:2) установилось двоевластие. По 9 очков набрали «Шинник» и «Нефтяник» из Бугульмы, который в Набережных Челнах обыграл ФК «КАМАЗ» (0:2). В Нижнекамске «Нефтехимик» уступил СШ Альметьевска (0:3).





Матчи 5-го тура чемпионата пройдут 12-13 июня. А в эти выходные будут сыграны ответные матчи 1/8 финала Кубка Татарстана по футболу.