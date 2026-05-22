Происшествия 22 мая 2026 16:23

Физрук, из-за которого в РТ едва не утонула школьница, предстал перед судом

Год ограничения свободы получил 38-летний житель Казани за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью школьнице. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

Напомним, инцидент произошел 25 ноября 2025 года. Подсудимый, работавший тогда учителем физкультуры, проводил в школе урок по плаванию. В какой-то момент 8-летняя ученица погрузилась в воду, потеряв сознание. Там она находилась, по меньшей мере, две минуты без присмотра физрука. Девочка захлебнулась. Когда педагог все-таки заметил ученицу, он вытащил ее из бассейна и начал реанимацию. Школьница выжила, однако ее здоровью был причинен тяжкий вред.

Вину подсудимый полностью признал. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил его к году ограничения свободы.

#осудили #учитель #Казань
