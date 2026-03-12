В Казани учитель физкультуры пойдет под суд за травму школьницы в бассейне

Инструктор по физической культуре одного из лицеев Казани предстанет перед судом за травму восьмилетней ученицы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел 25 ноября прошлого года на занятии по плаванию. По данным следствия, одна из учениц оказалась вне поля зрения учителя. Восьмилетняя девочка потеряла сознание, упала в бассейн и несколько минут находилась под водой. Позднее инструктор вытащил ребенка из бассейна и произвел реанимационные мероприятия. Несмотря на это, здоровью девочки был причинен тяжкий вред.

Уголовное дело в отношении учителя передано в суд.