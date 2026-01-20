Физик Богачев предупредил о магнитной буре четвертого уровня 20 января

Магнитная буря четвертого уровня из пяти возможных прогнозируется сегодня на Земле. Об этом руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил «Татар-информу».

«Математические модели прогнозируют необычно сильное событие. В прошлом году можно найти только 2 похожих примера: 1 июня и 12 ноября — оба раза на фоне крупных солнечных вспышек», – сообщил ученый.

Задержка между солнечной вспышкой и магнитной бурей связана с тем, что выброшенным с Солнца частицам нужно время, чтобы долететь до Земли. Исходя из оценок их скорости, они прибудут во вторник, 20 января, добавил Богачев.

«Современная шкала имеет пять уровней, при том что бури высшего уровня происходят исключительно редко. За последние 20 лет была всего одна. Сейчас ожидается буря четвертого уровня», – рассказал физик.

Ожидается, что магнитная буря продлится как минимум сутки. Возможно, что и двое-трое суток – такое редко, но случается, отметил Богачев.