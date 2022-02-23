FIVB не планирует переносить из России ЧМ-2022 по волейболу

Международная федерация волейбола не планирует переносить из России чемпионат мира – 2022 по волейболу из-за ситуации с признанием Москвой независимости ДНР и ЛНР. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу федерации.

«FIVB уверена, что спорт должен оставаться вне политики», – отметили в пресс-службе.

При этом в организации рассказали, что внимательно следят за ситуацией для того, чтобы обеспечить безопасность и благополучие участников соревнований, поскольку это – ее главная цель.

Напомним, ранее стало известно, что УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Лондон, а Польский футбольный союз хочет провести стыковой матч за выход на чемпионат мира – 2022 на нейтральном поле.