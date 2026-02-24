Фитр-садака в 2026 году: объем милостыни и можно ли выплачивать деньгами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Фитр-садака, согласно Шариату, выплачивается в размере одного саа (арабская мера вычисления объема жидкости и сыпучих веществ – прим. Т.-и.), что приблизительно равняется трем литрам. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

«Они отдавали финиками в основном, и у них такое мерило было, которое называлось «саа». Это современным языком примерно трехлитровая банка», – сказал Хайруллин.

По его словам, в наши дни Духовное управление мусульман РТ упрощает данную процедуру, переводя фитр-садака в денежный эквивалент.

«Допустим, я должен отдать фитр-садака, но я не хочу идти покупать сейчас эти финики. Тогда идет расчет, а сколько это в рублях. Получается, что финиками трехлитровая банка – это столько-то рублей, зерном – это столько-то рублей. И мы уже деньгами можем отдать нуждающемуся человеку, и тем самым он порадуется, и мы порадуемся», – добавил хазрат.

Напомним, что в 2026 году ДУМ РТ установило фитр-садака в размере 200 рублей для мусульман, обладающих нисабом по серебру (120 тыс. рублей), и 1200 рублей – обладающих нисабом по золоту (940 тыс. рублей). Эту милостыню необходимо выплатить до праздничного намаза в день Ураза-байрама.

