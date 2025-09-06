Фитнес-тренер Серегин объяснил, какие упражнения в зале подойдут новичкам

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Если человек не планирует усиленно тренироваться, то ему лучше начать с кардиоупражнений. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Сергей Серегин.

«Для начала – разминочная часть, а дальше нужно понять, чего человек хочет. Однако если новичку не нужны тренировки, и он приходит просто в зал, то ему лучше начать с кардио, например, с беговых дорожек, либо с подтягиваний, либо с маленьких весов», – сказал собеседник агентства.

Также новичку отлично подойдут групповые тренировки. На таких занятиях, по словам Серегина, человек будет тренироваться под контролем тренера, развивать все группы мышц, а еще у него будет компания.

«Для новичка идеально начинать с групповых тренировок: там будет и тренер, который все контролирует, да и человек во время занятий не один будет. Групповые тренировки разные бывают: некоторые направлены только на кардио, бывают и силовые, есть силовые, смешанные с кардио. Однако большая часть направлена на все группы мышц», – резюмировал фитнес-тренер.