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Общество 18 июня 2025 07:00

Фитнес-тренер Серегин рассказал, как убрать живот

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Фитнес-тренер Серегин рассказал, как убрать живот
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Если человек хочет убрать живот, то ему нужно ограничить количество калорий, соблюдать баланс между жирами, белками и углеводами, а также многократно тренироваться (лучше всего подходят кардионагрузки). Об этом «Татар-информу» рассказал фитнес-тренер Сергей Серегин.

«Нет отдельных групп упражнений для отдельных групп мышц: если мы худеем, то убираем не только живот, но и в целом убирается всё, когда речь идет об ожирении», – подчеркнул собеседник агентства.

«Далее нужно смотреть, какое именно у вас ожирение и какой живот, а так – следует выполнять кардионагрузки: бег, ходьбу, плавание. Причем плавание вообще отлично подойдет, потому что это уникальный вид спорта, где задействованы все группы мышц одновременно», – пояснил специалист.

Что касается продолжительности тренировок, то она не должна превышать одного часа. Заниматься стоит постепенно: сначала разогревать организм, а потом уже давать нагрузку.

Из питания следует исключить неправильные жиры. «Жиры нужно исключить неправильные: масла разные и тому подобное», – уточнил фитнес-тренер.

Что же касается режима питания, то этот вопрос, по словам собеседника агентства, надо решать индивидуально.

«Это индивидуально всё, но среднестатистически лучше почаще, четыре раза, если есть немного, но это должен быть тот рацион и калораж (калорийность – прим. Т-и), который на сутки расписан, и человек должен его употреблять. Он не должен есть сначала то, что приготовил на суточную норму, а потом есть что-то другое с каким-нибудь апельсином. Лучше всё делать под контролем тренера, одному дурачиться не стоит. Только хуже будет, если человек не разбирается», – резюмировал Серегин.

#тренировки #похудение #полезная информация
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