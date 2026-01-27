Фитнес-тренер Милославский рассказал, как снизить боль в мышцах после тренировки

Фото: © «Татар-информ»

Охлаждение мышц после тренировки, а также массаж и растяжка могут снизить болевые ощущения, однако в них есть ряд минусов, которые стоит учитывать перед применением какого-либо из методов. Об этом «Татар-информу» рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Говоря о холоде, практика показывает, что многим это субъективно нравится и кажется полезным. Исследования же не подтверждают стабильное снижение болевых ощущений, и использование холода именно для подавления боли может снижать активацию анаболических сигнальных путей, что потенциально ухудшает рост силы и мышц», – отметил тренер.

Что касается массажа, то он улучшает самочувствие и может уменьшить проявления запоздалых мышечных болей, однако существенного ускорения на восстановление не оказывает.

«Растяжка точно помогает стать более гибким, однако исследования не подтверждают выраженную пользу для снижения боли или ускорения восстановления. Кроме того, растяжка сама по себе может быть источником такой боли», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что боль в мышцах не является надежным индикатором роста мышц, и более показательным будет механическое напряжение во время упражнений при повышении нагрузки.