news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 27 января 2026 15:17

Фитнес-тренер Милославский рассказал, как снизить боль в мышцах после тренировки

Читайте нас в
Телеграм
Фитнес-тренер Милославский рассказал, как снизить боль в мышцах после тренировки
Фото: © «Татар-информ»

Охлаждение мышц после тренировки, а также массаж и растяжка могут снизить болевые ощущения, однако в них есть ряд минусов, которые стоит учитывать перед применением какого-либо из методов. Об этом «Татар-информу» рассказал фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Говоря о холоде, практика показывает, что многим это субъективно нравится и кажется полезным. Исследования же не подтверждают стабильное снижение болевых ощущений, и использование холода именно для подавления боли может снижать активацию анаболических сигнальных путей, что потенциально ухудшает рост силы и мышц», – отметил тренер.

Что касается массажа, то он улучшает самочувствие и может уменьшить проявления запоздалых мышечных болей, однако существенного ускорения на восстановление не оказывает.

«Растяжка точно помогает стать более гибким, однако исследования не подтверждают выраженную пользу для снижения боли или ускорения восстановления. Кроме того, растяжка сама по себе может быть источником такой боли», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что боль в мышцах не является надежным индикатором роста мышц, и более показательным будет механическое напряжение во время упражнений при повышении нагрузки.

#спорт #тренировки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

Вкусы Татарстана в Дубае: что привезли на Gulfood в ОАЭ и что попробовал Минниханов

26 января 2026
В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

В Казани определили победительниц конкурса «Мисс Татарстан-2026»

26 января 2026