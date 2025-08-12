Фитнес-тренер Милославский объяснил, как правильно качать мышцы

Фото: © «Татар-информ»

Для увеличения мышечной массы важно проводить силовые тренировки, а также следить за питанием и качественным восстановлением организма. Об этом сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский.

Для качественного наращивания мышечной массы и рельефа важно использовать прогрессивную нагрузку, увеличивать вес постепенно вместе с количеством повторений. Также необходимо соблюдать легкий профицит калорий – 200-400 ккал/день.

«Дефицит калорий не даст мышцам расти. Калории на поддержании могут дать рост мышц только новичкам или после долгого перерыва. Белок — обязательно! 1.6-2.2 г на 1 кг массы тела в день. Контролируйте углеводы и жиры, так как они тоже важны для энергии и гормонального баланса», — подчеркнул эксперт в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Эксперт посоветовал не забывать про восстановление. Необходимо спать 7–9 часов, минимизировать стресс, регулярно гулять на свежем воздухе, уделять внимание отдыху между тренировками.