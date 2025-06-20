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Общество 20 июня 2025 16:48

Фитнес-тренер Милославский рассказал, как выбрать обувь для бега

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Желающим начать бегать для выбора подходящих кроссовок следует обращаться за помощью в специальные центры. Об этом сообщил «Татар-информу» фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Я бы порекомендовал обратиться к специалистам. Есть определенные центры, которые занимаются профильно такой специализацией. У них вы сможете пройти ряд упражнений, которые покажут наличие или отсутствие у вас плоскостопия, перекос на ступне, на какую ногу человек больше упирается и так далее», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что после прохождения таких обследований специалисты данных учреждений направят человека и дадут ему рекомендации по подбору обуви.

«Такое обучение проходит достаточно быстро. Эти центры – наподобие беговой подготовки», – отметил Милославский.

По его словам, информация о таких центрах есть в общем доступе на разных интернет-платформах и видеохостингах.

#бег #обувь #тренировки #полезная информация
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