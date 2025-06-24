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Общество 24 июня 2025 13:59

Фитнес-тренер Милославский рассказал, как избавиться от подкожного жира

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Фитнес-тренер Станислав Милославский в беседе с корреспондентом «Татар-информа» рассказал, как избавиться от подкожного жира.

«Если надо снизить процент подкожного жира, то для этого нужно делать силовой тренинг. Также, чтобы добиться снижения подкожного жира, нужно помнить о питании, восстановлении и сохранять достаточную активность в течение дня. Параллельно с этим, когда начнет снижаться процент подкожного жира, можно подключить массажи и обертывание. Такие процедуры тоже благотворно повлияют на визуальные показатели», – рассказал собеседник агентства.

Что касается питания, то в период снижения подкожного жира эксперт рекомендует включить в рацион белковую пищу.

«Это может быть белое или красное мясо, белая или красная рыба, яйца, молочная продукция, а также следует добавить в рацион достаточное количество овощей и фруктов. И плюс ко всему дефицит калорий должен быть обязательно», – резюмировал фитнес-тренер.

#похудение #тренировки #полезная информация
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