Фитнес-тренер Милославский предупредил о рисках тренировок на голодный желудок

Фото: © «Татар-информ»

Поесть необходимо за 1,5-2 часа до тренировки. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Я не рекомендую делать силовые тренировки на голодный желудок, потому что у голодного человека во время выполнения упражнений может упасть сахар. Лучше поесть за 1,5-2 часа до тренировки», – сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что каждый продукт переваривается в организме по-разному.

«Жирная пища, например, котлеты, переваривается долго. Если человек съест подобные продукты даже за 1,5-2 часа до тренировки, его может подташнивать во время выполнения упражнений, особенно когда речь идет о приседаниях или выпадах. Именно поэтому до тренировки лучше съесть что-нибудь нежирное», – отметил фитнес-тренер.

Также в данном вопросе стоит учитывать и индивидуальные особенности человека.

«Если человек в 12 часов ночи плотно наелся, а в 6-7 часов утра пришел на тренировку, то ему хватит той энергии, которую он получил от вечерней трапезы. Такие люди могут полноценно тренироваться, даже не поев за 1,5-2 часа до тренировки. Если же человек последний раз кушал в 6 часов вечера, то в таком случае полноценно тренироваться без завтрака нельзя», – добавил Милославский.

Если же говорить о простой ходьбе в среднем темпе, то такая кардиотренировка на голодный желудок не повлияет негативно на организм, резюмировал эксперт.