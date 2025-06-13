Фитнес-тренер Милославский объяснил, можно ли тренироваться каждый день для похудения

Тренироваться каждый день для похудения можно, но в таком случае нужно снизить интенсивность и объем тренировок. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Есть три показателя: интенсивность тренировок (процент максимального веса, с которым человек может делать нагрузку), объем (количество упражнений, подходов на мышечную группу) и частота выполнения упражнений. При увеличении одного показателя другие должны уменьшаться. Если мы увеличиваем частоту тренировок на пять дней, то должны снизить их интенсивность и объем. Например, раз в неделю вы делали шесть упражнений, но потом захотели заниматься каждый день. Хорошо, мы можем каждый день тренироваться, но тогда должны выполнять по 1-2 упражнения, причем каждый раз на разные мышечные группы. И интенсивность в таком случае тоже нужно снизить», – сказал он.

Тренер добавил, что частота тренировок для похудения зависит от уровня подготовленности человека и от построения тренировочной программы. При этом не обязательно «выкладываться на полную» за одну тренировку.

«Формат тренировок нужно подбирать всегда индивидуальный, исходя из физической подготовки человека. Не обязательно за одну тренировку делать весь объем упражнений и потом 2-3 дня лежать из-за того, что все тело болит. Намного грамотнее разбить упражнения по частям. Например, в понедельник вы делаете 30% от общего объема нагрузки, в среду – еще 30%, в пятницу – 30%. При таком подходе вы за неделю выполните больший объем, и это будет рациональнее, чем выложиться на полную на одной тренировке», – резюмировал Милославский.