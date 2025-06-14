Фитнес-тренер Милославский назвал упражнения, которые помогут похудеть

Для снижения веса ключевым фактором остается создание дефицита калорий — то есть необходимо расходовать больше энергии, чем поступает с пищей. Повысить расход калорий помогают кардионагрузки – скандинавская ходьба, езда на велосипеде, плавание, гребля и другие виды активности. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Станислав Милославский.

«Это также могут быть интервальные тренировки – очень короткие тренировки, которые хорошо влияют на жиросжигание. Если мы говорим про силовой тренинг, то тут нужно выбрать основные упражнения, которые нацелены на большие затраты калорий – приседания, жим штанги лежа, становая тяга, подтягивания и отжимания», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, отличным решением могут стать круговые тренировки или так называемый «гибрид».

«То есть это сочетание кардиотренировок с силовым тренингом. Например, человек может походить по дорожке или побегать и потом приседание сделать, а позже снова походить и т. д. Такой подход хорошо повлияет на затрату калорий», - резюмировал Милославский.