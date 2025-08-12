Фитнес-тренер Милославский назвал самые распространенные ошибки новичков в зале

Фото: © «Татар-информ»

Многие новички в зале допускают немало ошибок в стремлении набрать мышечную массу. Самые распространенные недочеты назвал фитнес-тренер Станислав Милославский.

По его словам, первая ошибка, с которой сталкиваются новички в зале, – это неправильная техника выполнения упражнений.

«Она может снизить эффективность нагрузки на целевую мышцу, а на больших весах попросту травмировать человека», – объяснил тренер в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Также эксперт посоветовал не уделять чрезмерное внимание кардионагрузкам (бег, эллипсоид, велотренажер), поскольку они также могут привести к уменьшению мышечной массы.

«Чрезмерное кардио может "съедать" мышечную массу», – отметил Милославский.

Кроме того, желающим набрать мышечную массу тренер рекомендует регулярно посещать зал и тренироваться по установленному графику.

«Есть определенный объем в тренировках, который необходимо выполнить в неделю, чтобы мышцы получили стимул для роста», – заключил он.