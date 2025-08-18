Фитнес-тренер Литовченко рассказал, как правильно дышать во время бега

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При выполнении кардиотренировок, например, бега или езды на велосипеде, необходимо делать вдох через нос в моменты напряжения и выдох через рот при расслаблении. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Мы на напряжении вдыхаем, а на расслаблении выдыхаем. Причем вдох нужно делать через нос, а выдох – через рот. Главное, плавно дышать, то есть не делать глубокий вдох и сразу выдох, как будто мы надуваем шарик. Такое дыхание вызовет головокружение и дискомфорт во время тренировки», – сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что после выполнения тяжелых физических упражнений нужно восстановить дыхание, прежде чем приступить ко второму подходу.

«При физической нагрузке дыхание тоже сбивается, поэтому приступать ко второму подходу нужно только после того, как вы наладите нормальное дыхание», – отметил Литовченко.