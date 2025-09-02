Фитнес-тренер Литовченко объяснил, как правильно пить протеин для набора мышечной массы

Протеин нужен и полезен при тренировках, но нужно правильно его употреблять. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Любой протеин – это пищевая добавка. Его не надо употреблять наобум или заменять протеином завтрак, обед или ужин. Он отлично подойдет людям, которые либо уже вышли на определенный уровень в своей тренировочной программе, либо тем, кто хочет набрать мышечную массу, укрепить свой корсет», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что протеин отлично поможет в случае, когда человеку нужно добрать суточную норму белка.

«В среднем человеку нужно употреблять 1,5-2 грамма белка на 1 кг веса тела в сутки. Однако порой такую норму белка за день употребить сложно. Для этого нужен и правильный завтрак, и правильный обед, и ужин. Причем в рационе должны быть и рыба, и мясо, и морепродукты, и творог, и яйца и прочие. И вот в таких случаях нам помогает протеин», – объяснил тренер.

Протеин, по его словам, можно пить как в первой половине дня, так и во второй половине дня, после тренировки.

«Это не химия, как многие боятся, и протеин никак не навредит, если мы употребляем его правильную норму», – подчеркнул Литовченко.

При этом человеку, который ни разу не пробовал пить протеин, лучше приобрести маленькую баночку для пробы, а не гнаться сразу за большими объемами.