Фитнес-тренер Литовченко объяснил, как правильно делать растяжку

Фото: © «Татар-информ»

Растяжка помогает восстановить мышцы, но ее следует делать только после разогрева. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Растяжку полезно делать для восстановления мышечной ткани, а быстрое восстановление мышц очень хорошо в дальнейшем сказывается на их росте и развитии. Выполнять подобные упражнения можно независимо от того, тренируетесь вы в зале или нет. Однако перед выполнением растяжки человек должен хорошо разогреть мышцы, например, походить на месте или побегать на беговой дорожке. При этом растяжку нужно делать постепенно, сразу сильно тянуться нельзя», – сказал собеседник агентства.

Он также призвал не делать растяжку до тренировки, поскольку до выполнения физических упражнений мышцы еще «холодные» и неподготовленные.

«Лучше всего делать растяжку после тренировки. В целом сама тренировка состоит из трех частей: разминка, тренировочный процесс и заминка. Последняя может представлять собой на выбор кардионагрузку или растяжку», – резюмировал фитнес-тренер.