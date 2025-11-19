news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 19 ноября 2025 13:46

Фитнес-тренер Литовченко объяснил, как правильно делать растяжку

Читайте нас в
Телеграм
Фитнес-тренер Литовченко объяснил, как правильно делать растяжку
Фото: © «Татар-информ»

Растяжка помогает восстановить мышцы, но ее следует делать только после разогрева. Об этом «Татар-информу» сообщил фитнес-тренер Сергей Литовченко.

«Растяжку полезно делать для восстановления мышечной ткани, а быстрое восстановление мышц очень хорошо в дальнейшем сказывается на их росте и развитии. Выполнять подобные упражнения можно независимо от того, тренируетесь вы в зале или нет. Однако перед выполнением растяжки человек должен хорошо разогреть мышцы, например, походить на месте или побегать на беговой дорожке. При этом растяжку нужно делать постепенно, сразу сильно тянуться нельзя», – сказал собеседник агентства.

Он также призвал не делать растяжку до тренировки, поскольку до выполнения физических упражнений мышцы еще «холодные» и неподготовленные.

«Лучше всего делать растяжку после тренировки. В целом сама тренировка состоит из трех частей: разминка, тренировочный процесс и заминка. Последняя может представлять собой на выбор кардионагрузку или растяжку», – резюмировал фитнес-тренер.

#тренировки #фитнес #спорт #полезная информация
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

В Татарстане за 2026 год по федпрограмме обновят 17 объектов инженерной инфраструктуры

18 ноября 2025
Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

Талия Минуллина заявила о важности открытия авиарейса Казань – Абу-Даби

18 ноября 2025