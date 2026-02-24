Фирму из Казани оштрафовали на 100 миллионов рублей за взятку в налоговую

Казанскую фирму «Грэйтстрой» оштрафовали на 100 миллионов рублей за взятку для уменьшения долгов по налогам.

Как сообщают в Генпрокуратуре РФ, учредитель фирмы передал взятку размером 55 миллионов рублей через посредника. Задолженность, которую пытался уменьшить учредитель, была выявлена во время проверки.

Помимо штрафа возбуждены уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя, они находятся на стадии предварительного расследования.

Ранее «Татар-информ» писал, что сумма задолженности фирмы по НДС составила 209 миллионов рублей, а дело об этом передано в суд.