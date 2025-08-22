news_header_top
Происшествия 22 августа 2025 16:44

В Казани в суд передали дело директора «ГрэйтСтрой» о налоговых махинациях на 209 млн

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 60-летнего директора и учредителя компании «ГрэйтСтрой». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, бизнесмен умышленно указал в налоговых документах недостоверные сведения о финансовых операциях своей организации с 8 компаниями. Таким способом с 2019 по 2021 год он избежал уплаты НДС на сумму свыше 209 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения.

