Фирдус Тямаев, «Ума Турман» и другие звезды споют казанцам в финальный день голосования

фото: архив/Ильнар Тухбатов

В последний день трехдневного голосования на выборах в Госдуму – 19 сентября – на площадке перед стадионом «Ак Барс Арена» в Казани пройдет большой концерт звезд татарстанской и российской эстрады. Бесплатный проход на концертную площадку обеспечит браслет «Я проголосовал», который получит каждый казанец, отдавший свой голос на избирательных участках. Об этом рассказали во время делового понедельника в мэрии Казани.

По словам руководителя Аппарата исполкома Казани Булата Алеева, насыщенная концертная программа в этот день начнется в 14 часов и продлится до 10 часов вечера.

«Кульминацией программы станет концерт, на котором выступят Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхутдинов, группы "Ума Турман", Филатов и Karas, рэпер Мот и народный артист России Олег Газманов», - сообщил Булат Алеев.

Он добавил, что заключительным аккордом концерта станет вечерний салют.

