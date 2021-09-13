Проголосовавшие на выборах казанцы получат браслет на бесплатное посещение музеев

Проголосовавшие на выборах 17-19 сентября казанцы получат специальный памятный браслет, который дает право бесплатного проезда в общественном транспорте на протяжении всех трех дней и станет входным билетом во все государственные и муниципальные музеи города, а также на любое запланированное мероприятие в рамках этой программы. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев.

Он подчеркнул, что при подготовке к предстоящим осенним выборам казанские власти уделили особое внимание безопасности городских избирательных участков, а также удобству всей процедуры для горожан.

«При подготовке к выборам с особым вниманием подходили к соблюдению мер безопасности. Все избирательные участки будут оборудованы металлодетекторами, в охране правопорядка будут задействованы сотрудники правоохранительных органов. Все избирательные участки обеспечены средствами индивидуальной защиты: на входе в помещения будут предусмотрены одноразовые маски, перчатки, ручки и антисептики», – отметил Булат Алеев.

Он добавил, что для избирателей, живущих в отдаленных жилых массивах, в день выборов будут курсировать бесплатные автобусы до избирательных участков. Всего организовано 34 таких маршрута.

«Важно обеспечить безбарьерный доступ к голосованию для каждого казанца. Поэтому 70% всех избирательных участков расположены на первых этажах зданий с доступной средой. Участки на вторых этажах оборудованы кнопками вызова, там будут дежурить волонтеры. Избиратели также имеют право проголосовать на дому, если из-за здоровья не могут прийти на участок. Для этого нужно обратиться в участковый избирком, либо на портал госуслуг», – рассказал докладчик.

По его словам, на 399 участках города будут установлены камеры видеонаблюдения с общим охватом 86,2%. Фиксация хода голосования на остальных участках будет проходить с помощью видеорегистраторов.

«Узнать, где находится ваш избирательный участок, можно на сайте ЦИК или пройти по ссылке с портала мэрии Казани», – резюмировал Булат Алеев.

На территории Казани 17-19 сентября пройдут как выборы в федеральный парламент, так и дополнительные выборы в Госсовет республики и Казгордуму. В настоящее время в татарстанской столице проживает чуть более 922 тыс. избирателей, из них 10,8 тыс. человек пойдут голосовать впервые. Отдать свой голос на выборах казанцы смогут на 463 избирательных участках.