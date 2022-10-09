Фирдус Тямаев и «Черные береты» выступили для мобилизованных в танковом училище Казани

Власти Альметьевска организовали концерт для мобилизованных из Нефтеграда, которые сейчас находятся на сборном пункте в Казанском танковом училище. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Звезда татарской эстрады, исполнитель хита «Гомер утэ» («Проходит жизнь») Фирдус Тямаев выступил перед ними с песнями на татарском и русском языках. «Самое главное, от души! Давайте, чуть-чуть позитив!» — обратился он к военнослужащим.

Солист «Черных беретов» гвардии старший сержант Сергей Блыскун, исполняя свои хиты, попросил зал подпевать ему.

«Сегодня организовали концерт для наших мобилизованных ребят и их товарищей. Фирдус Тямаев — наш добрый друг, он с радостью присоединился! Спасибо, Фирдус. Ансамбль „Черные Береты“ был на гастролях в Казани и не смог отказаться от нашего приглашения», — написал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в своем телеграм-канале.

Фирдус Тямаев – один из самых кассовых артистов современной эстрады, его называют «татарским Григорием Лепсом». В 2018 году указом Президента РТ Рустама Минниханова ему было присвоено звание «Заслуженный артист РТ». Также исполнитель является организатором фестиваля «Тямаев-фест».

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