«Тямаев-фест» собрал в Нурлатском районе гостей со всего Татарстана

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Фото: nurlat-tat.ru
(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В микрорайоне Нижний Нурлат Нурлатского района РТ состоялся праздник «Тямаев-фест», который собрал гостей со всего Татарстана, пишет газета «Дружба».
Инициатором и организатором праздника выступил Фирдус Тямаев, которому на днях Указом Президента РТ было присвоено звание «Заслуженный артист РТ».
Артиста поздравили столичные гости – заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова, первый заместитель руководителя исполкома района Ильяс Ахметзянов.
На празднике, который вобрал в себя элементы Сабантуя, звучали песни, а также состоялись состязания по национальной борьбе – корэш.
На сцене выступили популярные артисты республики – Ринат Рахматуллин, Анвар Нургалеев, Алсу и Азат Фазлыевы, Айдар Тимербаев, Илсия Бадрутдинова, Фирзар Муртазин, Вадим Захаров и многие другие.
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Инициатором и организатором праздника выступил Фирдус Тямаев, которому на днях Указом Президента РТ было присвоено звание «Заслуженный артист РТ».
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