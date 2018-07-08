«Тямаев-фест» собрал в Нурлатском районе гостей со всего Татарстана

Инициатором и организатором праздника выступил Фирдус Тямаев, которому на днях Указом Президента РТ было присвоено звание «Заслуженный артист РТ».

(Казань, 8 июля, «Татар-информ»). В микрорайоне Нижний Нурлат Нурлатского района РТ состоялся праздник «Тямаев-фест», который собрал гостей со всего Татарстана, пишет газета «Дружба».



Инициатором и организатором праздника выступил Фирдус Тямаев, которому на днях Указом Президента РТ было присвоено звание «Заслуженный артист РТ».





Артиста поздравили столичные гости – заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова, первый заместитель руководителя исполкома района Ильяс Ахметзянов.



На празднике, который вобрал в себя элементы Сабантуя, звучали песни, а также состоялись состязания по национальной борьбе – корэш.



На сцене выступили популярные артисты республики – Ринат Рахматуллин, Анвар Нургалеев, Алсу и Азат Фазлыевы, Айдар Тимербаев, Илсия Бадрутдинова, Фирзар Муртазин, Вадим Захаров и многие другие.