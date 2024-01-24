Фирдус Тямаев дал первый концерт после операции — часть средств пойдет на СВО

Заслуженный артист Республики Татарстан Фирдус Тямаев приехал в Мензелинск с концертом. Это его выступление стало первым после двухмесячного перерыва.

В Мензелинск с концертной программой артист должен был приехать еще в ноябре прошлого года. Но так как певец экстренно перенес операцию на ноге, концерт был перенесен на январь. И вот после двухмесячной паузы Тямаев впервые выступил на сцене районного Дворца культуры Мензелинска. Зал был полон.

Фото: из личного архива Фирдуса Тямаева

Как известно, Тямаев — один из тех артистов, который активно помогает участникам специальной военной операции.

«Придя на мой концерт, покупая билеты, вы тоже внесли свою помощь нашим бойцам, потому что с каждого концерта мы определенную сумму денег выделяем на гуманитарную помощь. Узнаем у ребят, что им нужно, и на своих гастрольных автобусах едем к ним и лично в руки передаем нашим бойцам гумпомощь», — рассказал певец.

На концерте он исполнил песню, посвященную бойцам СВО. На большом экране был показан видеоролик, как команда Тямаева доставляет помощь и встречается с военнослужащими.

В завершение концерта певец высказал свое пожелание: «Дай Бог в следующий раз приехать мне в Мензелинск с хорошей вестью. Вестью о победе! И увидеть среди зрителей и бойцов с семьями: с их любимыми женами, детьми».