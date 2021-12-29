Фирдаус Кабиров возглавил группу производителей автокомпонентов ОАТ – «дочку» КАМАЗа

Заместитель директора по развитию ПАО «КАМАЗ» по инновационным продуктам Фирдаус Кабиров назначен генеральным директором группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру КАМАЗа, сообщила пресс-служба автопредприятия.

Фирдаус Кабиров с 1987 года работал на различных руководящих должностях в КАМАЗе.

«Профессионально занимался автоспортом. Стоял у истоков создания спортивной команды "КАМАЗ-мастер". Многократный победитель и призер ралли "Дакар". Его трудовая деятельность в департаменте развития и внедрения новых разработок была тесно связана с созданием спортивных автомобилей. Мастер спорта международного класса. Заслуженный мастер спорта РФ», ­– отмечает пресс-служба.

Должность заместителя гендиректора КАМАЗа Фирдаус Кабиров занимал с 2016 года.

Сергей Урюпин, ранее занимавший должность генерального директора Группы ОАТ, покинул холдинг.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ до конца года передаст 40% акций в АО «Объединенные автомобильные технологии» компании «АвтоВАЗ». В результате КАМАЗ будет владеть 45% акций, АвтоВАЗ – 40% акций, остальная часть будет у «Ремдизеля» («дочка» КАМАЗа).

ОАТ был создан в 2008 году «Ростехом» – крупным акционером АвтоВАЗа, для консолидации поставок отечественных автокомпонентов.

КАМАЗ приобрел акции ОАТ у «Ростеха» в 2018 году. КАМАЗ разработал для группы ОАТ стратегию до 2025 года, согласно которой планировалось удвоить выпуск товарной продукции и инвестировать до 3 млрд рублей. Предполагалось повысить качество выпускаемой продукции и освоить новую номенклатуру. В частности, на площадях Димитровградского автоагрегатного завода был создан индустриальный парк по аналогии с Камским индустриальным парком «Мастер» в Набережных Челнах.