КАМАЗ передаст АвтоВАЗу 40% акций в холдинге ОАТ – производителе автокомпонентов

КАМАЗ до конца года передаст 40% акций в компании АО «Объединенные автомобильные технологии» АвтоВАЗу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе КАМАЗа.

«Советы директоров АвтоВАЗа и КАМАЗа одобрили изменение акционерного капитала АО "ОАТ" с созданием совместного партнерства – ПАО "КАМАЗ" будет владеть 45% акций, а АО "АвтоВАЗ" – 40% акций – для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов. Сделку планируется завершить к концу 2021 года после получения соответствующих регуляторе разрешений», – отметили в пресс-службе.

Согласован план трансформации группы «ОАТ», который позволит ее компаниям привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать в свое операционное и инженерное развитие на территории Российской Федерации.

«Оба будущих партнера входят в число якорных заказчиков ОАТ, однако свыше 90% всего объема продукции группа, по собственным данным, производит для нужд АвтоВАЗа», — сообщила газета «Вести КАМАЗа».

В настоящее время КАМАЗу принадлежит 49% акций предприятия, остальная часть – дочернему АО «Ремдизель».

По данным газеты «КоммерсантЪ», ОАТ был создан в 2008 году «Ростехом», крупным акционером АвтоВАЗа, для консолидации поставок отечественных автокомпонентов. В 2010-м АвтоВАЗ купил существенную часть активов, затем вошедших в ОАТ, у группы СОК, однако в 2012 году продал их структурам «Ростеха». Сделка планируется не денежной: акциями может быть погашен долг ОАТ перед АвтоВАЗом.

КАМАЗ приобрел акции ОАТ у «Ростеха» в 2018 году. КАМАЗ разработал для группы ОАТ стратегию до 2025 года, согласно которой планировалось удвоить выпуск товарной продукции и инвестировать до 3 млрд рублей. Предполагалось повысить качество выпускаемой продукции и освоить новую номенклатуру. В частности, на площадях Димитровградского автоагрегатного завода был создан индустриальный парк по аналогии с Камским индустриальным парком «Мастер» в Набережных Челнах.