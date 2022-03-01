Финский голкипер «Нефтехимика» высказался о победе над сборной России на ОИ в Пекине

Олимпийский чемпион Пекина из «Нефтехимика» в составе сборной Финляндии по хоккею Франс Туохимаа рассказал о том, как в финальном матче его сборной удалось одолеть национальную команду России.

По словам хоккеиста нижнекамского клуба, финская команда с самого начала верила, что сумеет выиграть финальный поединок.

«Мы изучили статистику и на самом деле с самого начала верили, что выиграем этот финальный поединок, надёжно и сплочённо играли, держали всё под контролем, забили на одну шайбу больше, были сильнее как команда, считаю, мы заслужили победу. И мы хорошо понимали, что надо побеждать, ведь это единственный шанс и всего одна игра и смогли настроиться», – цитирует Туохимаа Metaratings.

Также финский голкипер рассказал и о том, как впервые узнал о вызове в национальную сборную.

«Помню, когда мне позвонили и сообщили, что еду, я подпрыгнул от счастья, так как это большая честь быть на первой в своей жизни Олимпиаде и представлять свою страну. Меня включали в заявки вторым вратарем на три игры, я всегда был рядом в полной готовности, но не расстроился, что не сыграл, так как повторю – это была огромная честь для меня быть с командой Финляндии, впервые выигравшей олимпийское золото в хоккее» – заявил золотой медалист Олимпиады – 2022 в Пекине.

Напомним, сегодня Франс Туохимаа в составе нижнекамскего «Нефтехимика» сыграет свой первый матч в розыгрыше Кубка Гагарина.