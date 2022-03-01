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Спорт
1 марта 2022  12:51
Дамир Садриев

Расписание: сегодня стартует Кубок Гагарина матчами четвертьфиналов конференций

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Сегодня стартует розыгрыш Кубка Гагарина – 2022. В борьбу сегодня вступят шесть команд. 

Первыми в 17:00 лед четвертьфиналов конференций опробуют одновременно первая и восьмая, а также вторая и седьмая команды Востока. Магнитогорский «Металлург» (1) примет «Барыс» (8) из Нур-Султана, а «Трактор» (2) из Челябинска сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» (7). 

Чуть позже в 19:30 в Москве сыграют третья и шестая команды западной конференции, московский ЦСКА (3) и ярославский «Локомотив» (6). 

Расписание матчей 1/8 финала Кубка Гагарина. 1 марта.

«Металлург» – «Барыс» / Арена «Металлург» Магнитогорск / 17:00
«Трактор» – «Нефтехимик» / «Арена-Трактор» Челябинск / 17:00
ЦСКА – «Локомотив» / «ЦСКА-Арена» Москва / 19:30

Стоит отметить, что первая игра еще одной пары Запада «Йокерит» (3) – «Спартак» (6) отменена из-за отказа финского клуба выступать в плей-офф КХЛ. Московский коллектив автоматически вышел в полуфинал западной конференции.

#кхл #плей-офф КХЛ #кубок гагарина #хоккей
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