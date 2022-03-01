Расписание: сегодня стартует Кубок Гагарина матчами четвертьфиналов конференций

Сегодня стартует розыгрыш Кубка Гагарина – 2022. В борьбу сегодня вступят шесть команд.

Первыми в 17:00 лед четвертьфиналов конференций опробуют одновременно первая и восьмая, а также вторая и седьмая команды Востока. Магнитогорский «Металлург» (1) примет «Барыс» (8) из Нур-Султана, а «Трактор» (2) из Челябинска сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» (7).

Чуть позже в 19:30 в Москве сыграют третья и шестая команды западной конференции, московский ЦСКА (3) и ярославский «Локомотив» (6).

Расписание матчей 1/8 финала Кубка Гагарина. 1 марта.

«Металлург» – «Барыс» / Арена «Металлург» Магнитогорск / 17:00

«Трактор» – «Нефтехимик» / «Арена-Трактор» Челябинск / 17:00

ЦСКА – «Локомотив» / «ЦСКА-Арена» Москва / 19:30

Стоит отметить, что первая игра еще одной пары Запада «Йокерит» (3) – «Спартак» (6) отменена из-за отказа финского клуба выступать в плей-офф КХЛ. Московский коллектив автоматически вышел в полуфинал западной конференции.