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Экономика 17 марта 2023 00:05

Финская Nokian Tyres получила 285 млн евро от «Татнефти» за шинный бизнес в России

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Nokian Tyres получила от ПАО «Татнефть» 285 млн евро за свой шинный бизнес в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на финскую компанию.

«После прохождения регистрационных формальностей в России сделка будет завершена, и деятельность Nokian Tyres в России прекратится», – сказано в сообщении организации.

Финская компания сообщила о своем уходе с российского рынка летом 2022 года. В октябре стало известно, что она продаст свои российские активы «Татнефти». Предполагалось, что цена сделки составит около 400 млн евро.

Ранее Правкомиссия РФ по контролю за иностранными инвестициями одобрила сделку, однако ограничила допустимую цену 23,05 млрд рублей.

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