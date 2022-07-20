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Ру Тат
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Строительство
20 июля 2022  10:21

Новый завод по производству упаковки для яиц в Елабуге прошел проверку «Госстройнадзора»

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Новый завод по производству упаковки для яиц в Елабуге прошел проверку «Госстройнадзора»

Финская компания «Хухтамаки» завершила в Елабуге строительство завода по производству экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна. Накануне Госстройнадзор РТ положительно завершил итоговую проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Строительство объекта на территории ОЭЗ «Алабуга» началось в марте прошлого года. Сейчас завод готовят к выдаче заключения о соответствии проектной документации и к вводу в эксплуатацию.

 

Фото: пресс-служба Госстройнадзора РТ

Площадь предприятия составляет более 8,3 тыс. квадратных метров. Предполагаемый объем производства — 211 млн упаковок в год.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске появится завод по производству биокомпонентов моторных топлив.

 

#ОЭЗ Алабуга
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