В Нижнекамске появится завод по производству биокомпонентов моторных топлив

В Нижнекамске планируется строительство завода по производству биокомпонентов моторных топлив. Об этом на сессии города и района сообщила начальник Управления строительства и архитектуры Нижнекамского района Алсу Ахмадиева.

«В соответствии с инвестиционными предложениями промышленных предприятий предлагаются мероприятия регионального значения: в целях развития топливной промышленности [строительство] завода по производству биокомпонентов моторных топлив. Завод входит в состав Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов АО „ТАНЕКО“», — сообщила спикер.

На заводе по производству моторных топлив появятся секция денатурированного биоэтанола и секция абсолютирования биоэтанола мощностью 25 тыс. тонн в год по сырью, технологические установки производства метил-трет-бутилового эфира производительностью 160 тыс. тонн в год, товарно-сырьевая база, факельное и общезаводское хозяйства.

Данное предприятие расположится на землях лесного фонда в границах Нижнекамска. Участки уже согласованы. Площадь земель, изымаемых для размещения завода, составит 48,9943 га.