Финляндия временно отключила поставки электричества из России

С ходе пуско-наладочных испытаний новой АЭС в Финляндии временно полностью прекратили поставку электричества из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую финскими электросетями компанию Fingrid.

В компании отметили, что АЭС «Олкилуото-3» была успешно испытана 24 апреля. На постоянной основе Fingrid сократила поставки электроэнергии из РФ с 1300 МВт до 900 МВт.

Власти соседней страны утверждают, что Финляндия в случае подачи заявки на вступление в НАТО должна быть готова к различным «рискам и угрозам» со стороны России.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России.