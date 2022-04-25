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Экономика
25 апреля 2022  01:06

Финляндия временно отключила поставки электричества из России

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С ходе пуско-наладочных испытаний новой АЭС в Финляндии временно полностью прекратили поставку электричества из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую финскими электросетями компанию Fingrid.

В компании отметили, что АЭС «Олкилуото-3» была успешно испытана 24 апреля. На постоянной основе Fingrid сократила поставки электроэнергии из РФ с 1300 МВт до 900 МВт.

Власти соседней страны утверждают, что Финляндия в случае подачи заявки на вступление в НАТО должна быть готова к различным «рискам и угрозам» со стороны России.

После того как Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине, страны Запада начали ужесточать санкции против России.

 

#санкции Запада
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