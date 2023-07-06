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Политика 6 июля 2023 16:28

Финляндия продлила запрет на въезд россиян в страну на неопределенный срок

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Правительство Финляндии приняло решение продлить срок запрета на выдачу туристических виз гражданам России на неопределенный срок. Об этом сообщает ТАСС.

«Целью данного принципиального решения Правительства является создание всех необходимых условий для бессрочного ограничения поездок граждан РФ в Финляндию без крайней необходимости и транзитных перевозок через Финляндию в другие страны Шенгенской зоны», — подчеркивается в решении финского Кабмина.

Ранее Президент Финляндии Саули Ниинистё и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности договорились, что все ограничения для россиян на въезд в страну сохранятся, а при необходимости могут быть даже ужесточены. Прибалтийское государство ввело их в сентябре 2022 года и запретило транзит через свою территорию в другие страны Европы без крайней необходимости.

Ранее сегодня МИД РФ официально сообщил, что закроет финское Генконсульство в Санкт-Петербурге с 1 октября в ответ на недружественные действия властей страны.

#антироссийские санкции #финляндия #туризм
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