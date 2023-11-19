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Финляндия привлекла военных к строительству барьера на границе с Россией
Финские военные приступили к строительству ограждений на КПП «Варитус» на границе с Россией. Об этом со ссылкой на начальника контрольно-пропускного пункта сообщает Yle.
Работа пункта приостанавливалась из-за перегрузки, однако в 9 утра по мск возобновилась, сообщили ранее в погранслужбе.
«Возле пограничных заграждений строятся защитные сооружения — временный барьер на границе. Эта мера обеспечивает работу пограничной станции. Вооруженные силы прибыли на помощь пограничникам», — отметил собеседник канала.
Напомним, что с полуночи 18 ноября закрыто четыре из девяти КПП на границе с Россией. Таким образом, заявляют финские власти, они будут бороться с возможным ростом числа нелегальных мигрантов.
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