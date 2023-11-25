Финляндия отказывается от «политических дискуссий» с Россией из-за закрытых КПП

Финляндия не намерена вступать в политические дискуссии с Россией по ситуации на границе. Об этом со ссылкой на Премьер-министра страны Петтери Орпо сообщает Yle.

«Мы готовы к обсуждению на дипломатическом уровне», — добавил он и заявил, что с начала специальной военной операции у Хельсинки и Москвы не было никаких политических дискуссий.

В заключение Орпо отметил, что ситуация на границе не поменяется до завершения СВО.

Напомним, что в ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, а затем решила перекрыть все остальные, кроме самого северного. По заявлениям властей, это связано с резким ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих из соседней страны.

В МИД России выразили решительный протест в ответ на это решение, отметив, что оно нарушает права десятков тысяч жителей обоих государств.