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Финляндия начала строить ограждение на границе с Россией
На финско-российской границе началось строительство ограждения. Забор находится вблизи пограничного перехода Иматра-Светогорск, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
Первым будет возведен трехкилометровый тестовый участок. «Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра», – сказано в сообщении.
Отмечается, что рядом проложат дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а на некоторых участках установят ночное освещение и громкоговорители.
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