Финляндия начала строить ограждение на границе с Россией

На финско-российской границе началось строительство ограждения. Забор находится вблизи пограничного перехода Иматра-Светогорск, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Первым будет возведен трехкилометровый тестовый участок. «Строительство забора на границе с Россией началось с земляных работ. В понедельник деревья были выкорчеваны по обеим сторонам пограничного перехода Иматра», – сказано в сообщении.

Отмечается, что рядом проложат дорогу для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ, а на некоторых участках установят ночное освещение и громкоговорители.